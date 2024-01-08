Україна вже готує аеродроми для винищувачів F-16, – Міноборони
Джерело:Олександр Павлюк
Україна готує інфраструктуру для приймання багатоцільових винищувачів F-16. Також українські льотчики та інженери проходять навчання на Заході.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, наразі триває активна робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України
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Паралельно тривають узгодження у рамках міжнародної Коаліції військово-повітряних сил. Він уточнив, що закінчити їх планують до кінця цього року.
"Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку". В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм", – повідомив Павлюк.
Генерал-лейтенант додав, що всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань.
Процеси відбуваються в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань.
Коли F-16 будуть в Україні
- Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що передача винищувачів F-16 від Данії для України затримується. При цьому термін затримки складає близько півроку.
- Це пояснили потребою створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури.
- У Повітряних силах ЗСУ закликали довіряти лише офіційним джерелам та наголосили, що на сайті Міноборони Данії немає жодних повідомлень про це.
- Водночас у США теж зробили заяву щодо термінів навчання українських льотчиків на F-16 у США. Там зазначили, що воно завершиться до кінця 2024 року.