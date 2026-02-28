Немає сумнівів, – авіаексперт припустив, коли буде готова українська балістика FP-9
- Компанія Fire Point успішно провела випробування балістичної ракети FP-7, серійне виробництво якої планується на 2026 рік, а також розробляє покращену ракету FP-9.
- Експерт Костянтин Криволап спрогнозував, коли з'явиться FP-9, враховуючи процеси підготовки та випробувань.
У компанії Fire Point повідомили, що пройшли випробування нової балістичної ракети FP-7, яку можуть виготовляти серійно у 2026 році. Проте виробник розробляє нову ракету FP-9 з покращеними характеристиками.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, коли можна очікувати появи ракети FP-9. Також Володимир Зеленський зазначив, що після того, як росіяни знищили одну виробничу лінію ракет "Фламінго", її релокували і відновили виготовлення зброї.
Дивіться також У Defense Express назвали 4 феноменальні моменти в ударі "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
Чому FP-9 з'явиться пізніше, ніж FP-7?
Криволап зазначив, що, судячи з того, як розвивається виробництво ракет, оформлення всієї необхідної документації, проведення випробувань, то цілком очікуваним була новина про закінчення випробування ракет FP-7, яка має дальність ураження у 200 кілометрів. Невдовзі ця ракета має з'явитися у наших військах.
Варто знати. Дальність ураження ракети FP-9 складає до 855 кілометрів. Вона має швидкість 2200 метрів за секунду, а її бойова частина складає 800 кілограмів. Також FP-9 здатна підійматися на висоту до 70 кілометрів.
"FP-9 – складніша ракета, вона з'явиться трохи пізніше. Судячи з процесів підготовки, проведення випробувань, підтвердження прийняття на озброєння, думаю, що ця ракета з'явиться приблизно у вересні або жовтні 2026 року, плюс – мінус місяць. Однак те, що FP-9 з'явиться, вже ні в кого немає сумнівів", – припустив Костянтин Криволап.
Авіаційний експерт нагадав, що були сумніви щодо ракети FP-5 "Фламінго", яка нібито може літати тільки поруч з "Нептуном", але зараз очевидно, що всі ті люди, які казали, що Fire Point – це повна маячня, тепер розхвалюють, яка чудова ракета "Фламінго" та як блискуче вона діє.
Що відомо про ракети, що розробляє компанія Fire Point?
Fire Point продемонструвала 27 лютого, що провела випробування балістичної ракети FP-7. Ця ракета має дальність ураження до 200 кілометрів та бойову частину 150 кілограмів. Її максимальна швидкість складає 1500 метрів на секунду, а точність має похибку у 14 метрів.
Також 20 лютого ракета FP-5 "Фламінго" уразила підприємство російського воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінск в Удмуртії. Напередодні співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман продемонстрував відео запуску українських ракет.
Як повідомили у Defence Express, удар ракети "Фламінго" по Воткінському заводу, де виготовляють балістичні ракети, міг стати світовим рекордом щодо дальності польоту бойового пуску крилатої ракети. "Фламінго" вдалося подолати відстань по прямій – понад 1300 кілометрів, але загальна пройдена дистанція могла сягати 1600 – 1650 кілометрів або навіть більше.