Ілюзія безпеки зникла: Україна хоче перенести війну на територію Росії, – Politico

Україна суттєво наростила удари по території Росії, націлюючись на паливну, військову та логістичну інфраструктуру ворога. Стратегія Києва полягає у швидшому підвищенні економічної та політичної ціни війни для росіян, аби змусити Кремль піти на переговори.

Про це повідомляє видання Politico.

На що робить ставку Україна?

Протягом тривалого часу російській владі вдавалося захищати власне населення від наслідків бойових дій. Однак масштабна серія ударів у серпні, що зачепила склади найбільших онлайн-ритейлерів Wildberries та Ozon, остаточно зруйнувала цю ізоляцію.

Українська авіаційна кампанія орієнтована на систематичне ураження нафтопереробних заводів, аеродромів і об'єктів паливної інфраструктури. За словами Президента України Володимира Зеленського, наслідки цих атак уже призвели до скорочення переробних потужностей ворога та зупинення окремих нафтових свердловин.

Географія українських атак постійно розширюється, а дальність засобів ураження сягає понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, успішних ударів було завдано по нафтопереробних підприємствах у Башкортостані та Ярославській області.

Колишній співробітник НАТО Джон Лоу зазначив, що такі атаки завдають шкоди Кремлю, насамперед в очах російської верхівки. На його думку, еліти дедалі чіткіше розуміють неможливість досягнення початково заявлених цілей війни.

Атаки завдають шкоди Путіну скоріше в очах еліт, ніж широких верств населення. Вони дедалі чіткіше бачать, що війну неможливо виграти на тих умовах, про які заявлялося раніше, і що він не зміцнив, а підірвав безпеку Росії,

– наголосив експерт.

Окрім паливного сектору, Київ має намір посилювати тиск на авіаційну інфраструктуру Росії та рекомендує іноземним авіакомпаніям враховувати зростаючі ризики під час польотів над територією країни-агресорки.

Колишній британський дипломат Тім Вілласі-Вілсі вважає повітряну операцію України успішною, однак попереджає про складну зимову кампанію. Головною загрозою для Києва залишається очікувана активізація обстрілів з боку Росії із застосуванням балістичного озброєння.

Нагадаємо, експерт Андрій Городницький вважає, що Росія навряд чи сама погодиться на обмежене перемир'я взимку, зокрема щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах. За його словами, змусити Москву до деескалації може посилення українських ударів по російській інфраструктурі.

Додатковий тиск можуть створити можливі перебої з паливом та електропостачанням, тривалі проблеми в роботі аеропортів і потенційна непублічна мобілізація після виборів до Держдуми, що може посилити невдоволення населення та загострити ситуацію всередині Росії.