Україна хитріша: чому Росії варто хвилюватися через рішення Трампа

Україна демонструє своє прагнення завершити війну з Росією і відкрито говорить це Сполученим Штатам Америки. Водночас Росія уникає конкретних заяв і займає вичікувальну позицію. Такий контраст викликає особливу увагу на міжнародній арені.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив, що обговорював з Дональдом Трампом питання замороження повномасштабної війни в Україні. Він також наголосив, що в майбутньому Трамп зможе переконатися: Владімір Путін проти цього. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький під час ефіру 24 Каналу зазначив, що заява українського президента стала несподіванкою для Дональда Трампа.

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Городницький зазначив, що Росії варто хвилюватися, адже Україна діє набагато хитріше. Вона заявляє про готовність до завершення війни. Трамп на це навіть сказав, що не очікував від Зеленського подібних заяв.

Тут Зеленський додає: "Ми готові йти назустріч, але проблема в тому, що Владімир Путін цього не хоче. Ви самі це побачите". Дуже хитро Зеленський підігріває позицію Трампа, щоб згодом переконати його: "Я ж казав. Ми готові, а ось він не хоче",

– розповів політичний експерт Андрій Городницький.

Україна чекає гарантій від Вашингтона

Нині Україна перебуває на етапі домовленостей зі США щодо гарантій безпеки, проте вони поки що залишаються на рівні розмов. Зеленський розповідає Трампу про цілі України, однак чітких відповідей поки не отримує.

Є лише один нюанс – щодо НАТО. Ми відкрито запропонували Трампу сприяти нашому вступу. Йдеться про отримання запрошення, щоб у майбутньому ми долучилися до Альянсу. Проте Трамп наголосив: "Я наразі не маю таких повноважень, але ви можете звернутися за запрошенням до чинного президента США,

– розповів Городницький.

Політичний експерт Андрій Городницький пояснив, що така відповідь не означає, що Україні відмовили. Натомість запрошення до НАТО все ще можливе. Проте поки що це лише слова, а конкретних гарантій Україна не має.