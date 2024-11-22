Україна хоче отримати THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новою ракетою
Росія 21 листопада атакувала Дніпро новим видом ракети. Через це Україна потребує специфічних установок протиповітряної оборони, щоб захиститись від цих нападів.
Робота над отриманням американської системи THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим експериментальним типом ракети вже розпочалась. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна" та джерела видання у Генеральному штабі ЗСУ.
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Росія хоче залякати українців
Співрозмовник відзначив, що кількість цих нових експериментальних ракет дуже лімітована. Крім цього, він окреслив мету Росії. у Генштабі вважають, що мета Росії – залякати українців.
За всіма характеристиками – і за висотою, і за швидкістю – вони перевершують звичайні ракети,
– пояснили в Генштабі.
За словами співрозмовника, наразі тривають переговори з американською стороною про надання відповідних систем, адже Україна не маю\є такого озброєння.
Розглядають два варіанти збиття зазначених ракет: або модернізувати Patriot, або отримати відповідні системи THAAD.