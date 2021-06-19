Україна хоче посилити співпрацю з НАТО в Чорному морі

Дмитро Кулеба обговорив зі своїм румунським колегою розвиток партнерства обох країн. Український міністр ініціював посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску 19 червня обговорили розвиток українсько-румунського партнерства під час зустрічі на полях Анталійського дипломатичного форуму.

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Пропозиції від Кулеби

очільник українського закордонного відомства ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України;

запропонував посилити співпрацю військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Сторони обговорили питання двосторонніх відносин щодо

проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури,

створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

Військові активності в Чорному морі: останні новини

Наприкінці травня ВМС України та Великої Британії провели спільні тренування в акваторії Чорного моря. Все для підтримання безпеки у морському регіоні та вдосконалення навичок відповідно до стандартів НАТО.

14 червня британський есмінець HMS Defender D36 і нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805 увійшли в Чорне море для участі у щорічних маневрах "Сі Бриз".

А 17 червня туди прибув розвідувальний корабель ВМС Франції.

18 червня у турецькій Анталії розпочався дипломатичний форум "Інноваційна дипломатія: нова ера, нові підходи". У ньому бере участь українська делегація на чолі з главою МЗС Дмитром Кулебою.