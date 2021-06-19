Україна хоче посилити співпрацю з НАТО в Чорному морі

Дмитро Кулеба обговорив зі своїм румунським колегою розвиток партнерства обох країн. Український міністр ініціював посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.
Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску 19 червня обговорили розвиток українсько-румунського партнерства під час зустрічі на полях Анталійського дипломатичного форуму.
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Пропозиції від Кулеби
- очільник українського закордонного відомства ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України;
- запропонував посилити співпрацю військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.
Сторони обговорили питання двосторонніх відносин щодо
- проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури,
- створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.
Військові активності в Чорному морі: останні новини
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