Зеленський назвав один із ключових пріоритетів України щодо Росії

Одним із пріоритетів для України залишається блокування постачань Росії компонентів для виробництва озброєнь та розширення проти неї санкцій з боку партнерів Києва.

Таку заяву у суботу, 10 січня, під час звернення зробив президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

Дивіться також Санкції не діють: російський НПЗ у Сербії відновлює імпорт нафти

Чому посилення санкцій проти Росії важливе?

Президент України констатував, що російське виробництво ракет та безпілотників, якими та атакує наші міста, значно залежить від постачання компонентів з інших країн, і це стосується всього ворожого озброєння.

Це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє. І тому блокування постачання та розширення санкцій – це один із ключових наших пріоритетів. Це має бути пріоритетом також у партнерів, наші інституції мають працювати для цього активніше,

– сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що виключно Росія залишається джерелом цієї війни та причиною затягування, через що заслуговує на всі удари та тиск у відповідь за всі злочини проти людей, партнерів і дипломатії.

Як посилюють тиск на Росію?