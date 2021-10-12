Україна хоче вирішити енергетичну кризу за допомогою підсанкційної Білорусі, – ЗМІ
Джерело:"Економічна правда"
Україна нібито планує почати імпорт електроенергії з Білорусі з 1 листопада. Ці поставки мають допомогти Україні вийти з енергетичної кризи.
Прогнозують, що в кризі країна опиниться в кінці жовтня – на початку листопада. У цей період є внутрішнє зростання попиту на електроенергію. Про це виданню розповіло джерело з Міністерства енергетики.
Раніше Заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі продовжили
Скільки потужності хочуть задіяти
Зазначили, що країна не може задовольнити попит через провалену програму з накопичення вугілля.
До слова, переріз ліній електропередач, що з'єднують Україну та Білорусь, становить 900 мегават. Джерело розповіло, що задіяти хочуть щонайменше половину.
Якщо Білорусь відмовить, можуть бути обмеження
У Міненерго кажуть, якщо Білорусь відмовить продавати електроенергію, Україна буде змушена почати штучне обмеження внутрішнього споживання.
Першими під категорію потраплять промислові споживачі. Їм начебто запропонують добровільно скоротити споживання на 10 – 20%. Ба більше, за словами джерела, якщо добровільно не скоротять, промисловість можуть обмежити примусово.
Що відомо про заборону на імпорт електроенергії з Білорусі
- У травні 2021 року Нацкомісія заборонила імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.
- Доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік, в частині міждержавних перетоків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, зменшили до 0 мегават.
- Заборона діяла до 1 жовтня. Згодом її продовжили до 1 листопада.