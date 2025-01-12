Україна та Італія обговорили купівлю систем ППО коштом заморожених російських активів

Україна та Італія обговорюють можливість використання доходів від заморожених російських активів для купівлі ППО італійського виробництва та боєприпасів до цих систем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначається, що сторони домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.

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Як можуть використати заморожені російські активи

Заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко провів переговори з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України,

– наголосив Клочко.

Зазначається, що Анатолій Клочко, представники Мінстратегпрому та Генштабу ЗСУ також ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній. Зокрема представник Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії Марчелло Меле презентував ключові напрямки роботи агенції та ознайомив з механізмами потенційної співпраці.

В Міноборони наголосили, що італійська делегація висловила готовність країни бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у "коректному розподілі бюджету ЄС", зокрема для використання всіх спроможностей української промисловості.

До слова, раніше Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету України надійшли нові кошти –йдеться про 3 мільярди євро від Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра, це перший транш коштів від ЄС, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.