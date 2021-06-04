Україна, Канада, Швеція та Британія висунули вимоги Ірану через авіакатастрофу МАУ

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія 3 червня скерували повідомлення про претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака МАУ. У ньому наголосили, що дії та бездіяльність іранської сторони порушують міжнародне право.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 опублікувала 3 червня спільну заяву.

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Країни висловили претензії Ірану

Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, направили повідомлення про наші претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії МАУ,

– йдеться у заяві.

Представники цих 4 країн наголосили, що дії та бездіяльність Ірану є порушенням міжнародного права.

У заяві йдеться про те, що Канаді, Швеції, Україні та Британії, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 завдали істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії. Тому іранська сторона має виконати свої зобов'язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі.

Країни висунули низку вимог, серед яких

визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака,

принесення публічних вибачень,

повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв,

запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб,

забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права,

справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім'ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством.

Іран також закликали до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій.

Катастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ. У ніч на 8 січня 2020 року його збили – невдовзі після зльоту. На борту були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, загинули всі.

5 січня 2021 року Тегеран передав Києву звіт щодо катастрофи. Там визнали провину – літак збили з зенітно-ракетного комплексу армії цієї країни. Але трагедію назвали випадковістю.



Що слід пам'ятати про трагедію з літаком МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу