Україна та Катар підписали низку спільних угод: перелік

Під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Катару підписали низку двосторонніх документів. Всього уклали 15 угод про поглиблення співпраці між країнами.

Так, у присутності глав держав українські високопосадовців разом із катарськими колегами поставили свої підписи під 13 договорами і 2 комерційними контрактами.

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Підписали 13 документів

Угоду про співробітництво у правовій сфері між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Катару;

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом Катару про співробітництво у галузі охорони здоров’я;

Меморандум про співробітництво між Фондом державного майна України та Катарською інвестиційною адміністрацією (Qatar Investment Authority);

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у молодіжній сфері та сфері спорту між Кабінетом Міністрів України та урядом Катару;

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством муніципалітетів і навколишнього середовища Катару щодо співробітництва у галузі сільського господарства та безпечності харчових продуктів;

Меморандум про взаєморозуміння між ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (UkraineInvest) та Агентством із залучення інвестицій Катару (Investment Promotion Agency);

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та Міністерством транспорту і комунікацій Катару про взаємне визнання дипломів/свідоцтв моряків;

Меморандум про взаєморозуміння у галузі енергетики між Міністерством енергетики України та Qatar Petroleum;

Меморандум між Національною поліцією України та Міністерством внутрішніх справ Катару про співробітництво у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю;

Спільну Декларацію про наміри між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Катару;

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та катарською компанією "Хасад Фуд";

Меморандум про взаєморозуміння між Управлінням державної охорони України та Емірською Гвардією Катару щодо забезпечення безпеки осіб та об'єктів, які охороняються;

Керівник Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав Меморандум про співпрацю з катарською стороною;

Україна та Катар підписали важливі договори / Фото пресслужби ОП

Підписали 2 контракти

Під час візиту підписали 2 комерційних контрактів з катарськими компаніями, а саме:

Договір про внесення додаткового вкладу від учасника між "Кютерміналз Дабл Ю Ел Ел" та ТОВ "Кютерміналз Ольвія".

Угоду між UDP Renewables та катарською державною компанією Nebras Power щодо інвестицій в об’єкти "зеленої" генерації, які планують збудувати у 2021-2022 роках.

Ці 13 важливих міждержавних документів і 2 комерційні контракти залучать в українську економіку мільярдні інвестиції.

Глава держави вважає, що співпраця між Україною й Катаром на такому рівні – великий успіх, якого раніше не було.

Ці домовленості дають зелене світло для втілення спільних проєктів, у яких ми виступаємо надійним партнером. І це – завдяки реформам, які роблять українську економіку привабливою для міжнародних бізнес-партнерів,

– зазначив Володимир Зеленський у своєму телеграмі.

Яких сфер стосуються угоди

Президент наголосив, що підписані меморандуми стосуються залучення інвестицій у нашу державу, розвитку аграрного сектору та утвердження України як гаранта продовольчої безпеки у світі.

Також укладено угоди про співпрацю у сфері енергетики, інфраструктури, про перспективи військово-технічного співробітництва.

На майбутнє представили можливості інвестування у банківський сектор. Домовилися й про взаємне визнання свідоцтв моряка. На черзі – визнання національних посвідчень водія.

Володимир Зеленський вважає надзвичайно успішним офіційний візит до Катару, адже він підніме відносини між двома країнами на новий рівень,

– підсумували в Офісі Президента.

Зеленський про свій візит до Катару: дивіться відео