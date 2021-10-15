Україна купить 2 військові кораблі у Великої Британії

15 жовтня 2021 , 10:54
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Джерело:

"Дом"

Україна купить у Великої Британії 2 тральники, які використовуватимуть для пошуку та знешкодження мін у Чорному морі. Кораблі відповідають усім стандартам НАТО.

Про це розповів надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Придбані тральники дадуть змогу убезпечити узбережжя від мінної загрози.

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Про які саме кораблі мовиться

За словами Пристайка, це сучасні кораблі, які використовують Військово-морські сили Великої Британії. Вони оснащені сучасним озброєнням та усім необхідним для пошуку й знешкодження мін. 

Кораблі не потрібно буде будувати, адже вони одразу увійдуть до складу Військово-морських сил України. 

Я переконаний, що найближчим часом буде придбано 2 кораблі,
– заявив дипломат. 

Україна купить їх у рамках підписаної угоди про надання Великою Британією кредитів розміром до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. 

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Автор: Тетяна Кійовська