Україна, Литва і Грузія створять спільну групу з кібербезпеки

Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Литви. Вони підписали меморандум про співпрацю у сфері кібербезпеки.

Зустріч відбулась 8 грудня. Про це мовиться на сайті Міністерства оборони України.

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Україна, Литва та Грузія підписали угоду про кібербезпеку

Під час зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков та міністр нацоборони Литви Арвідас Анушаускас принагідно підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Грузії та Литви щодо групи з аналізу кіберзагроз при регіональному центрі кіберзахисту,

– мовиться у повідомленні.

Міністр Олексій Резніков заявив, що:

це посилить фахову взаємодію між нашими країнами;

підтверджує наміри Литви, Грузії та України щодо співробітництва з кібербезпеки;

підкреслює готовність країн брати участь у діяльності регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз.

"Усі домовленості, яких ми сьогодні досягли, безумовно сприятимуть зміцненню нашої обороноздатності, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних сил України для гарантування миру і добробуту українців, литовців, грузинів та всієї Європи в цілому", – заявив мінстр.

Мета документу – створення групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

Її завдання – розвиток багатонаціональних спроможностей щодо аналізу кіберзагроз шляхом обміну інформацією щодо:

кіберзагроз;

вразливостей безпеки;

обробки інцидентів;

а також цифрової експертизи.

Олексій Резніков заявив, що до мемомрандуму можуть приєднатись:

будь-які інші суб'єкти НАТО та ЄС;

держави-учасниці Програми НАТО "Партнерство заради миру" та Програми ЄС "Східне партнерство".

Коротко про меморандум у сфері кібербезпеки

Документ підписала Україна та Литва, натомість грузинська сторона підпише його пізніше.

У Міноборони України нагадали, що Декларацію про наміри щодо співробітництва з кібербезпеки між Міністерством нацоборони Литви та Міноборони Грузії підписали 8 березня 2019 року.

27 листопада 2019 року підписали Декларацію про наміри між Міністерством нацоборони Литви та Міноборони України щодо співробітництва з кібербезпеки.

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