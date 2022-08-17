Зеленський вимагає відходу росіян від ЗАЕС: без жодних умов і якнайшвидше

росіяни шантажують світ ядерною загрозою на ЗАЕС. МАГАТЕ хоче організувати спеціальну місію на об'єкт.

російські окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ та виторгувати собі преференції ядерним шантажем. Цивілізований світ не піддався на провокації ворога, який готовий збільшувати ставки та нарощувати загрозу на ядерному об'єкті.

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Україна працює над організацією місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців повідомив про успіхи наших дипломатів. Зокрема, відновлення роботи іноземних посольств у Києві – це яскраве підтвердження здатності нашої держави боротись та перемагати.

Він повідомив, що вже 55 дипломатичних представництв відновили роботу, а сьогодні вірчі грамоти вручили посли Бельгії, Іспанії, Киргизстану та Румунії. Також в Україну вже прибув генсек ООН Антоіну Гутерреш.

Що стосується ситуації на ЗАЕС, то в цьому напрямку також провадиться дуже активна робота.

Наші атомники, дипломати та МАГАТЕ у постійному контакті, зараз вони працюють над відправленням місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Тільки абсолютна прозорість та контрольованість ситуації на ЗАЕС та навколо неї може гарантувати поступове повернення до максимальної ядерної безпеки,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що росіяни мають покинути ЗАЕС та райони поблизу неї, відвести звідти свою техніку та людей без жодних умов. МАГАТЕ та Україна готові забезпечити процес відходу та контролю ситуації.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців