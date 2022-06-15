Україна максимально зблизилася з ЄС: Росія шантажує газом і обстрілами, – Зеленський
15 червня 2022 , 23:06Читать новость на русском
Вже незабаром ЄС повідомить про те, чи отримає Україна статус кандидата на вступ. Наш народ захищає від росіян увесь континент та готовий робити все, щоб стати частиною європейської сім'ї.
Російські окупанти б'ються в агонії від провалу усіх своїх планів та прагнення України порвати з окупантами усі зв'язки. Ворог сподівається на те, що зможе залякати цивілізований світ та щилишити Україну в орбіті свого впливу.
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Російські окупанти шантажують ЄС