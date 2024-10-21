Україна досягла тільки однієї цілі в Курській області: аналіз Foreign Affairs

На Заході проаналізували, чи досягла Україна своїх цілей у Курській області. Старший науковий співробітник з питань наземної війни в Королівському інституті об'єднаних збройних сил Джек Вотлінг назвав три можливі цілі Києва.

Про це йдеться у статті Джека Вотлінга для Foreign Affairs. У Генштабі ЗСУ зранку повідомили, що на Курщині противник за минулу добу завдав 41 авіаудар, застосувавши 72 керовані авіабомби.

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Курську карту можна розіграти під час переговорів

Щоб розпочати перемовини з Росією, Київ має бути сильним, наголошують у статті. А для цього треба стабілізувати фронт. Окрім цього, в України повинні бути реальні важелі впливу на росіян. Операція ЗСУ в Курській області належить саме до таких.

"Несподівано 6 серпня українські війська прорвалися через кордон у Курську область Росії, швидко подолавши слабку російську оборону, щоб захопити шматок російської території і затиснути частину російських сил на південь від річки Сейм", – описав події старший науковий співробітник з питань наземної війни в Королівському інституті об'єднаних збройних сил.

На думку Джека Вотлінга, Києву ішлося про три цілі. По-перше, треба було продемонструвати партнерам, що траєкторія війни не визначена наперед і що Україна може проводити успішні наступальні операції. По-друге, Україна хотіла "відволікти російські ресурси від Донбасу", а по-третє – розглядала утримання російської території як корисний козир у разі початку переговорів.

Перша мета була значною мірою успішною. Друга – ні. Успіх третьої залежатиме від того, чи зможе Україна утримати російську територію. З огляду на те, що операція вимагала від України позбавлення власних сил на Донбасі резервів, вона була пов'язана з високим ступенем ризику, і не ясно, чи зможе Київ утримати те, що він захопив. Тим не менш, потреба у важелях впливу залишається,

– мовиться в статті.

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