Сили оборони мали успіх біля Куп'янська, а Росія – на 5 ділянках фронту, – Deep State

Росіяни продовжують наступальні дії на Донеччині і Харківщині. На жаль, зафіксоване просування ворога у районі Покровська, Великої Новосілки і Часового Яру.

️Українські воїни героїчно тримають оборону, намагаючись не дати ворогові здійснити прорив. Як розповіли у Deep State, на Куп'янському напрямку захисники мали успіх, передає 24 Канал.

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Як змінилася карта фронту за добу

Так, Сили оборони вибили ворога з колесниківського лісу південніше Купʼянська та закріпилися. Це важлива тактична перемога, яка не дає противнику закріпитися біля річки Оскіл на дорозі Ківшарівка – Борова.

Успіх ЗСУ у районі Колесниківки: дивіться на карті

Зверніть увагу! На Куп'янському напрямку ситуація залишається напруженою. Там ворог надалі утримує і розширює пладцарм на західному березі річки Оскіл у районі Масютівки і поступово наближається до селища Дворічна.

Тим часом окупанти мали просування на Донеччині. Ворог пройшов уперед біля Часового Яру, а також мав успіхи у районі Даченського у напрямку Покровська.

Ворог штурмує Часів Яр: дивіться на карті

Противник не полишає спроб прорватися до Покровська: дивіться на карті

Найбільше досягнень загарбники мають на Времівському напрямку. Там вони просунулися у Новому Комарі, біля Сторожевого і Зеленівки, що сприяє подальшому наступу на Велику Новосілку, яка є останнім великим населеним пунктом перед виходом на кордони Дніпропетровщини.

Ворог зайшов до Нового Комаря: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Сторожевого: дивіться на карту

Окупанти наступали у районі Зеленівки: дивіться на карту