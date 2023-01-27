"Армія дронів": в Україні формують перші в світі ударні роти безпілотників
Джерело:Міноборони
На засіданні Ставки Головнокомандувача генерал Валерій Залужний ухвалив створити ударні роти безпілотників. Вже обрали захисників, які їх очолять.
Про це розповіли 27 січня в Міністерстві оборони. Зазначили, що спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзв'язку створили Координаційний штаб, який діятиме в межах проєкту "Армія дронів".
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"Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА, забезпечити ними Сили оборони України", – написали у відомстві.
Україна створює "Армію дронів" / Фото з телеграму Міністерства оборони
На якому етапі проєкт
У Міноборони повідомили, що вже відібрали найпрофесійніших військових, які очолять ударні роти. Кожне угруповання матиме дрони, боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання. Захисники битимуть ворога у гарячих точках.
Головний партнер з навчання ударних рот військова школа "Боривітер". Робимо все, щоб забезпечити воїнів сучасними технологіями, – зазначило міністерство.
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