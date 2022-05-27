Україна має достатньо зерна, щоб прогодувати себе до кінця року, – ОП

Запасів зерна в Україні вистачить до кінця 2022 року. Ними вона зможе задовольнити і внутрішній, і світовий попити.

Росія з самого початку планувала створити продовольчу кризу у світі

Однак, щоб задовольнити потреби у 2023 році, потрібно зупинити військові дії у Чорному морі. Про це американському виданню Newsweek розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Читайте також У Британії та США відкинули ідею послаблення санкцій в обмін на зерновий коридор з України

Через те, що Росія блокує українські порти, наша держава не може експортувати продукцію за кордон. До повномасштабної війни Україна щомісяця перевозила Чорним морем понад 6 мільйонів тонн зерна. Зараз експорт перенаправили через залізничні та автомобільні шляхи. Однак вони мають нижчу пропускну здатність. Наприклад, у квітні залізницею вивезли лише 617 тисяч тонн продукції.

За словами Устенка, Росія одразу планувала блокаду українських портів для створення продовольчої кризи у світі. Це робили для того, щоб тиснути на Захід у питанні санкцій та надання Україні зброї.

Росія хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю. Вона одночасно розігрує різні карти на одному столі – енергоресурси, їжа, плюс проводить свою "військову операцію" на нашій землі та руйнує інфраструктуру, а також знищує усі наші продовольчі запаси,

– зазначив чиновник.

Якщо бої припиняться, Україна може оперативно почати експорт

Зараз окупанти обстрілюють всі кораблі, які виходять у Чорне море. Однак якщо в регіоні оголосять припинення вогню, то судна з зерном можуть одразу вийти з порту.

Рекомендуємо Удар по Дніпропетровщині, ворог поновив наступ на Слов'янськ: основне за 93 день війни

"Якщо бої припиняться, ми могли б зробити це майже одразу, тому що ми маємо доступ до основних портів", – наголосив Устенко.

Політик вважає, що єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – це зупинити війну або принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі.

До теми дивіться відео про те, що росіяни вивозять зерно та метал з окупованого Маріуполя: