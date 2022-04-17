Україна має отримати те, що їй потрібно, – глава Єврокомісії про постачання зброї

Україна зможе вистояти, якщо буде мати необхідну кількість зброї. Тому потрібно оперативно доставити все що необхідно.

Зброя для України

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. За її словами, у цьому питанні, не потрібно робити відмінностей між важким і легким озброєнням.

Читайте також: ЗСУ "ламають хребет" Путіну, – Піонтковський припустив, чому Захід впевнений у перемозі України

Для всіх країн-членів ті, хто може, повинні діяти швидко, тому що лише тоді Україна зможе вижити у своїй гострій оборонній боротьбі проти Росії. Україна має отримати те, що їй потрібно для захисту своїх територій,

– сказала глава Єврокомісії.

Вона також звернулась до громадян ЄС з проханням налаштуватися на тривалий конфлікт: "Ми маємо зробити все, щоб якнайшвидше його припинити. І водночас ми повинні бути готові до того, що в гіршому випадку війна може тривати місяцями, а то й роками".

Санкції проти Росії

Також Фон дер Ляйен у своєму виступі стала на захист уряду Німеччини щодо запровадження санкції. За її словами, Німеччина багато років підтримувала Україну і схвалила всі п'ять санкційних пакетів протягом 48 годин. ЄС ніколи не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз.

До теми – як Росія помстилася Швейцарії за санкції: дивіться відео