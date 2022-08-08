Китай навряд надасть допомогу росії, але Україна має переглянути відносини з Пекіном, – експерт

росія неабияк сподівається на підтримку з боку Китаю своєї загарбницької війни. Але Україна вірить, що цього не станеться.

У будь-якому випадку Україна має розвивати стосунки з Пекіном. Про це заявив керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта.

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Він констатував, що у Китаю з Україною добре налагоджена двостороння співпраця в агро та військовому секторах.

Тому, можна було б сподіватися на значну підтримку Китаєм України у тій війні, яку розв'язала росія. Але цього не відбувається. Тому необхідно зрозуміти, як надалі будувати наші двосторонні відносини,

– заявив Юрій Пойта.

За його словами, проблема військово-технічної співпраці полягала в тому, що вона рухалась в один бік – Україна продавала Китаю технології, але натомість не отримувала нічого – ні технологій, ні озброєння.

Зеленський закликав до переговорів із Сі Цзіньпіном

В інтерв'ю одного з китайських видань президент України чітко окреслив свою позицію. Він зауважив, що шукає можливості провести діалог з главою КНР. Зокрема він прагне обговорити ставлення Китаю до росії, яка впродовж п'яти місяців убиває цивільних в нашій державі.

Спроби організувати дипломатичний дзвінок не увінчуються успіхом. Зеленський зауважив, що впродовж цього часу так і не вдалось домовитись про такого формату розмову з очільником КНР.

Президент України зауважив, що хотів би безпосередньо поспілкуватись з Цзіньпіном. Глава держави підкреслив, що Китай – потужна країна, яка може політично й економічно вплинути на росію. Ба більше, він – постійний член Ради безпеки ООН.

Зауважимо, що наприкінці липня Джо Байден і Сі Цзіньпін провели кількагодинну розмову в онлайн-форматі. Вони обговорили низку питань, серед яких – війна в Україні.

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