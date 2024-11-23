Бен Годжес назвав три причини, чому Україні потрібно повернути Крим

Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що Крим має військове, економічне та символічне значення для Росії. І саме тому Україна має його повернути.

Водночас боротьба за Крим означає, що війна триватиме щонайменше до 2025 року. 24 Канал з посиланням на NV розкаже про думку Годжеса.

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Чому Україна має повернути Крим

Я все ще вважаю, що Крим є найважливішою територією для цієї війни. І що врешті-решт, коли Україна нарешті поверне Крим (а вона може це зробити, якщо матиме ресурси і коли буде готова), то саме втрата Криму матиме такий драматичний ефект. Має відбутися врешті-решт падіння цього великого Кримського мосту. Коли бодай цей міст впаде, то це і буде дуже потужним символом та сигналом продовження ізоляції Криму,

– переконаний Годжес.

Але він наголошує: Україна має бути готова пережити ще один рік війни, 2025-й.

"Крим – це ключ до майбутньої перемоги України. Бо Крим контролює Чорне море. Також це контроль і доступ до Азовського моря. Якщо Росія утримує Крим, вона не лише блокує морські перевезення, вона також отримує доступ до знищення морської інфраструктури в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Отже, з погляду захисту, Україні потрібно повернути Крим", – вважає екскомандувач.

Економічне значення Криму також очевидне: через його морські порти постачають зерно. "Контроль над Кримом гарантує також, що Росія не заблокує ці перевезення або не зможе, скажімо, зірвати розвідку нафти і газу в західній частині шельфу Чорного моря".

Зрештою, є й символічне значення.

"Причина, чому Росія зробила те, що зробила у 2014 році, полягала в тому, що вона хотіла отримати Крим. Тому що Крим – це те, що дозволило Росії ще з часів Катерини II контролювати більшу частину Чорного моря. І саме тому зі стратегічного погляду, а також з економічного та практичного погляду безпеки Крим є настільки важливим", – підсумував Годжес.

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