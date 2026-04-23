Це рішення задовольнить перш за все українців: Буданов сказав, що буде з Донбасом

Росіяни вимагають виведення українських військ з територій Донецької та Луганської областей. Проте Київ має на це конкретне рішення, яке задовольнить передусім українців.

Відповідну заяву очільник Офісу Президента Кирило Буданов зробив на полях 18-го Київського Безпекового Форуму, де був також і 24 Канал.

Яка доля Донбасу?

Генерал зазначив, що Україна наразі перебуває в ситуації, коли не можна показувати слабкі сторони, адже тоді ніхто взагалі не погоджуватиметься розмовляти з нами.

Що ж стосується земель українського Донбасу, Буданов дав чітку відповідь.

Червона лінія проста і всім зрозуміла. Перше: нічого не віддаємо. Цього не буде. Хто б там що не намагався. Стосовно Донбасу – ми знаємо певне рішення, яке задовольнить перш за все нас. І ніхто тут не в праві торгувати землею,

– наголосив керівник ОП.

Кирило Буданов також зауважив, що українцям критично необхідно наразі єднатися заради виживання всієї держави. За його словами, наша внутрішня сила полягає саме в єдності, стійкості й здатності боротися, зовнішня ж – у роботі з союзниками.

"Але якщо ми будемо роз'єднані зсередини, все інше втрачає будь-яке значення. Нам можна закинути сюди мільйони танків і дронів, але без єдності це не працюватиме", – підкреслив генерал.

Він уточнив, що все інше наразі може призвести "до катастрофи".

Важливо! Володимир Зеленський наголосив, що добровільний відхід українських військ із територій Донецької та Луганської областей став би серйозною стратегічною поразкою, адже це призвело б до падіння бойового духу та втрати важливих оборонних укріплень.



Водночас Володимир Путін продовжує розглядати повний контроль над Донеччиною як один із ключових політичних і військових пріоритетів, супроводжуючи це пропагандистськими заявами про "захист" населення та намагаючись сформувати образ перемоги.

