Резніков про те, як "Москва" пішла на дно: деякі нюанси допоможуть потопити інші кораблі
Олексій Резніков розповів, що Україна готує ще кілька "сюрпризів" для росіян у Чорному морі. Наші захисники планують потопити ще кілька ворожих великих кораблів.
Пригадуючи затоплення "Москви" під час інтерв'ю з Дмитром Комаровим, Олексій Резніков розповів, що Україна має в кишені ще декілька "козирів".
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Україна може потопити ще кілька кораблів ворога
Росіяни були переконані, що відстань, на якій вони тримали крейсер "Москва" у Чорному морі, недосяжна для України. Проте наш "Нептун" дістав та потопив флагман російського флоту.
Попередній раз, коли це відбулось, це було 100 років тому – японці потопили флагман російського флоту. А тепер українці потопили флагман російського флоту,
– зауважив Резніков.
Він додав, що є деякі технічні нюанси, які адмірал Олексій Неїжпапа досі не розкриває.
Ми не можемо цього робити, тому що ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька кораблів. Потім після перемоги ми ще це розкажемо,
– сказав Резніков.
Як потоплення "Москви" вплинуло на хід війни
- Україна відігнала російські кораблі якомога далі – знизився рівень загроз з акваторії Чорного моря;
- Це завдало удару по морально-психологічному стану ворога;
- Успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon. Постачання цих ракет допомогло звільнити острів Зміїний, завдяки чому запрацював зерновий коридор.