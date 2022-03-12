Україна має щирих друзів, – Зеленський про виступ у парламенті Польщі та розмові з Байденом

Володимир Зеленський заявив, що Україна має щирих друзів і добрих партнерів. За його словами, вони допомагають нам протистояти Росії.

Про це глава держави повідомив під час свого звернення у ніч на 12 березня, інформує 24 канал.

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Виступаючи у польському парламенті, я приділив багато уваги тому, як важливо не залишатися наодинці в сучасному світі, як важливо захищати спільні цінності, та як наслідок відчувати, що кордони між націями стираються, щоб люди були ближчими,

– сказав Володимир Зеленський.

"Так як у нас із польськими братами і сестрами, так як у нас з усіма нашими щирими партнерами. Бо хто має друзів, той може все", – продовжив президент.

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Глава держави поспілкувався зі своїм американським колегою – обговорили, як ще можна тиснути на Росію заради припинення війни та встановлення миру.

Росія буде позбавлена можливості нормально торгувати з країнами Великої сімки. Чим менше доларів заробить російський бізнес і чим менше податків отримає Росія, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб вбивати наших людей,

– додав український лідер.

Зеленський записав звернення: дивіться відео