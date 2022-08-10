Завершити активну фазу війни до зими життєво необхідно, – ОП

Україна має докласти всіх зусиль, аби закінчити активну фазу війни до зими. І мовиться тут не лише про те, що у холодну пору року важче воювати. Ні, це пов'язано з небезпекою для нашої теплоенергетики.

Про це розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю. Він зазначив, що росіяни продовжують атакувати об'єкти нашої інфраструктури.

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За словами Єрмака, це – одна з цілей окупантів, яку вони навіть не приховують. Але це лише одна з причин, чому влада хоче вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені.

Друге і найголовніше: чим довше російські війська перебувають на наших тимчасово окупованих територіях і намагаються там окопатися, тим складніше буде ці території деокупувати,

– пояснив глава Офісу Президента.

Він додав, що завершити активну фазу до зими – складне й амбітне завдання, але життєво необхідне. Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію.

Україна прагне завдати росії суттєвої поразки до настання холодів

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк також підтвердив наміри завдати росії суттєвої поразки до настання холодів. Він пояснив, що поразка на будь-якому напрямку погіршить забезпечення росіян та посилить деморалізацію. Простіше кажучи, виникнуть панічні настрої в росії, почнуться питання: "За що ми вмираємо в такій кількості?", "Чому так довго?", "Чому все йде "по плану", про який постійно говорить пан путін?".

"І є конкретні сценарії і плани, які, зокрема, охоплюють строки, коли треба звільнити чи деблокувати якусь територію. Саме про це президент говорив і конгресменам, і публічно: ми ці плани напрацювали, але вони мають бути ресурсно забезпечені", – заявив Подоляк.

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Водночас він додав, що війна – це динамічний процес. Це постійна зміна тактичних цілей.

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