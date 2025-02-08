Наблизились до паритету: український танкіст порівняв російську техніку та техніку ЗСУ

Україна значно зміцнила свій танковий потенціал, наближаючись до паритету з Росією у техніці. Якщо на початку війни під Ізюмом російські війська мали сотні танків, а наші військові лише кілька одиниць, то зараз ситуація дещо змінилася.

Деяка техніка противника, захоплена українськими військовими, використовувалася лише на парадах, що свідчить про її обмежену ефективність у боях. Як повідомив 24 Каналу заступник командира 9 батальйону 3 окремої танкової Залізної бригади Сергій Пономаренко, славнозвісний танк Т-90 "Прорив", на який так покладаються росіяни, далеко не є непереможним.

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Україна наблизилася до паритету з Росією у техніці

Як зазначив Пономаренко, українська армія досягла значного прогресу в протистоянні ворогу, зокрема у питаннях технічної переваги. Хоча точні цифри щодо кількості ворожої техніки невідомі, одне очевидно – співвідношення сил значно вирівнялося.

Якщо на початку війни під Ізюмом проти нашої роти в 10 танків було сконцентровано близько 200 танків ворога, то зараз такого вже немає,

– зазначив танкіст.

Вже навіть наприкінці літа 2022 року українські війська захопили танк, який був спеціально підготовлений для парадів і не зробив жодного пострілу. Він не зміг вийти в бій через проблеми з технічним обслуговуванням і заглухнув. Завдяки оперативності наших військових його відремонтували й вже наступного дня він виконував бойові завдання на їхньому боці.

Цей факт є показником того, що кількість техніки ворога значно зменшилася. Водночас допомога західних партнерів, зняття з консервації українських танків і підготовка наших військових дають відчуття паритету.

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Що може перетворити українську армію на російську

Однак важливим є не лише кількість техніки, а і якість її використання.

"Я навіть деколи боюсь, коли нашим підсвідомо радянським командирам дають багато техніки. Був свідком розмови, коли кажуть: "Сьогодні мій наступ провалився, хоча я спланував, але якби мені ще 20 танків, то я б нахрапом взяв". Я боюся, що якщо командирам, які лінуються планувати та продумувати все в деталях, дати багато техніки, то ми перетворимося на російську армію початку 2022 року, де колони будуть іти в наступ, люди будуть гинути сотнями й тисячами, а успіху не буде ніякого", – зазначив військовий.

За його словами, акцент на продуманій тактиці дозволяє досягати значних успіхів, запобігаючи великим втратам і марному використанню ресурсів.

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Чи справді російський танк Т-90 такий потужний

Російський диктатор Владімір Путін неодноразово хвалив танк Т-90 "Прорив", заявляючи, що це "неймовірна зброя", яка не має аналогів на полі бою. Однак, як показує реальність, цей танк далеко не є безсмертним чудом техніки.

Хоча, за словами військового, Т-90 дійсно має покращену броню порівняно зі старішими моделями Т-62 чи Т-64, на яких воюють ЗСУ.

Наш "Оплот" нічим не поступається Т-90, але їх немає в потрібній кількості. Втім, він має такі самі датчики для виявлення лазерного наведення та тепловізори,

– зазначив він.

Якщо продумувати операції, добре застосовувати FPV-дрони, мінні поля та засідки, це зробить Т-90 вразливим навіть для старших моделей, як-от Т-72.

"Так, цей танк класний, технологічно він значно вищий, але він також горить", – підсумував Сергій Пономаренко.