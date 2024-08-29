Україна могла втратити один винищувач F-16 під час масованого обстрілу, – WSJ

Під час масованого обстрілу 26 серпня Україна могла втратити винищувач F-16. Ймовірно, літак не був збитий російським ударом, однак інцидент стався під час ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляють журналісти Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського чиновника. Офіційного підтвердження чи спростування цих заяв від української влади наразі не було.

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Україна могла втратити перший F-16

Видання Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що 26 серпня Україна могла втратити перший літак F-16. Як повідомляє джерело, літак нібито не був збитий російським ударом, однак трагедія сталася під час масованого російського ракетного обстрілу.

Ймовірно, катастрофа стала результатом помилки пілота,

– пишуть журналісти західного видання.

У Повітряних силах ЗСУ наразі офіційно не підтверджували й не спростовували цієї інформації. Водночас у ЗМІ стверджують, що Пентагон скерував звернення до України.

Водночас Reuters з посиланням на чиновника США також додає, що наразі стало причиною катастрофи – помилка пілота чи механічна несправність – невідомо.

Варто наголосити, що атака 26 серпня – наймасованіша за понад 2 роки повномасштабної війни. Ворог використав рекордну кількість засобів повітряного нападу – 127 ракет різних типів та 109 "Шахедів".

Українські захисники мужньо відбили масовану комбіновану атаку. Сили ППО збили 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Крім того, кілька одиниць "Шахедів" було локаційно втрачено на території України, ще 2 – перетнули державний кордон з Білоруссю.