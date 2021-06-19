Україна і Молдова очолили рейтинг країн із найвищим ризиком посухи

Інститут світових ресурсів опублікував перелік країн, яким загрожує посуха. На першому місці за кількістю ризиків опинилася Молдова, а от на друге місце потрапила Україна.

Загалом у списку WRI (World Resources Institute) – 138 держав. Їх розташували, проаналізувавши сільськогосподарські, промислові та регіональні показники.

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Найсильніше у світі посуха загрожує Молдові та Україні

Україна і Молдова мають найвищий ризик посухи у світі серед 138 країн. Про це свідчать дані дослідження Інституту світових ресурсів.

Перша п'ятірка країн із відчутним рівнем загрози (з коефіцієнтом у 0,75 і вище) – це Молдова, Україна, Бангладеш, Індія й Сербія.



Перша п'ятірка рейтингу небезпеки зазнати посухи / Інфографіка WRI

Рейтинг складали з урахуванням трьох показників – сільськогосподарського, промислового і регіонального.

Зокрема, фахівці аналізували інтенсивність минулої посухи, наявність дефіциту води, ураження від посухи, чисельність населення, обсяг посівів і поголів'я худоби.

Утім, варто зауважити, що багато країн Африки до рейтингу не потрапили через відсутність доступу до даних для аналізу.

найсприятливіша ситуація за рейтингом WRI – з індексом меншим, ніж 0,2 – наразі в Ісландії й Норвегії (у Європі) та у Сенегалі (в Африці).

Тема посухи актуальна на міжнародному рівні. Наприклад, 17 червня в ООН заявили, що посуха може стати наступною пандемією, яка конкуруватиме з COVID-19.

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