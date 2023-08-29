Є повний консенсус з партнерами, що Україна може знищувати все російське у Криму, – Подоляк

Михайло Подоляк зауважив, що не Україна починала цю війну. Тож міжнародне право трактує війну так, що є наша держава, яка зазнала агресії та є Росія, яка є країною-агресором.

За словами Подоляка, Україна в межах міжнародного права може завдавати ударів будь-де. Радник глави Офісу Президента сказав у ефірі телемарафону, що наші партнери чи світові спільноти все ще лякаються Росії, пише 24 Канал.

Дивіться також Курорт, який у будь-який момент може злетіти в повітря: як відпочивають росіяни в Криму

Що сказав Подоляк про атаки по окупантах в Криму

Михайло Подоляк пояснив, що Україна пояснює партнерам: "Давайте так, ми завдаємо удари по нашій, мається на увазі, окупованій території, де знаходиться російська інфраструктура. Можемо це робити? Так, сьогодні вже консенсус абсолютний щодо того, що ми можемо знищувати все російське в Криму".

Радник Андрія Єрмака пригадав, що ще минулого року, коли були удари по Криму, то всі говорили, мовляв, давайте тільки без цього.

Сьогодні є абсолютний консенсус тотожний кількості країн, які нас підтримують, що ми можемо знищувати все російське на окупованій території,

– зауважив Подоляк.

Щодо Росії, то він сказав, що там безпілотники "невстановленої природи" і, безумовно, їхня кількість зростатиме.

"Тому що Росія все більше та все частіше демонструє неконтрольованість свого і повітряного простору, і взагалі силової вертикалі як такої, яка не може ідентифікувати, звідки і які погрози ідуть", – зауважив радник глави ОП.

Він пригадав, що деякі безпілотники, які атакують центр Росії, не можуть летіти далеко. Тобто їх запускають з російської території. Так, війна такої інтенсивності поступово переходить на територію країни-аресора.

Вибухи в Криму: останні новини