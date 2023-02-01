Концерн зі США запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар: є одне "але"
Джерело:The Wall Street Journal
Американський виробник зброї пропонує уряду України купити два дрони Reaper MQ-9 за один долар. Таким чином концерн хоче допомогти нашій державі захиститися під час до можливого повторного наступу Росії.
Втім, є одне "але". Концерн висунув відповідну угоду Києву.
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Ударні дрони для України за 1 долар
Так, пропозиція включатиме наземну станцію управління для керування безпілотниками майже в будь-якому місці. Цю пропозицію зробив Лінден Блу, виконавчий директор General Atomics, яка виробляє Reapers.
Однак угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку й доставку та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування,
– зазначили у WSJ.
Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів.
Представник General Atomics зазначив, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але "вони вірять, що Україні потрібні такі дрони, як Reaper, і найближчим часом".Зверніть увагу! MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА. Його розробила компанія General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС США і британських КВПС. Цей дрон надпотужний, він оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість до понад 400 кілометрів на годину. Практична стеля становить 13 000 метрів, а максимальна тривалість польоту – 24 години.
Характеристики MQ-9 Reaper
- Розмах крил: 20,1 метра
- Довжина: 11 метрів
- Висота: 3,8 метра
- Вага: 2 223 кілограмів
- Вантажопідйомність: 1 700 кілограмів
- Стеля: 15 кілометрів
- Дальність польоту: 1850 кілометрів
- Швидкість: 400 кілометрів за годину
- Автономність: до 27 годин