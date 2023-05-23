Аналог Storm Shadow, але є цікавий нюанс: які переваги ракет Taurus, які може надати Німеччина
Опозиційні сили у Німеччині виступили за передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Вони мають дальність понад 500 кілометрів та є аналогом ракет Storm Shadow.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ракети Storm Shadow вже підтвердили свою ефективність ударів по ворогу.
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Україна може отримати ракети Taurus
Петро Черник зазначив, що далекобійні ракети Taurus із дальністю понад 500 кілометрів є аналогом Storm Shadow, але є один нюанс. Вони мають тубус, бойову частину вагою 480 кілограмів, який може запускатись із вантажівки.
Військовий експерт вважає, що це ознака того, що авіаційно-ракетна коаліція починає набирати своїх обертів. Однак цей шлях не буде коротким.
Попри те, що зброя дійсно якісна, є великі шанси її отримати, то до перелому у цій війні ще досить далеко. Немає нічого гіршого, ніж поставити собі на емоціях планку, що, мовляв, усе відбудеться завтра,
– додав він.
Черник про ракети Taurus: дивіться відео
Новий пакет військової допомоги від Німеччини
- Уряд Німеччини 23 травня опублікував повний список військової допомоги для України. У новому пакеті військової допомоги українська армія отримає танки Leopard 1, 20 БМП Marder та боєкомплекти до них.
- Окрім того, посилиться захист українського неба, адже Німеччина передасть ще 4 системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS.
- Також Україна отримає радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D для IRIS-T. Це не повний список.
- Днями раніше уряд Німеччини оголосив про військову допомогу Україні на суму 2,7 мільярда євро. Це найбільший пакет від початку повномасштабного вторгнення Росії.