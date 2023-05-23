Аналог Storm Shadow, але є цікавий нюанс: які переваги ракет Taurus, які може надати Німеччина

Опозиційні сили у Німеччині виступили за передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Вони мають дальність понад 500 кілометрів та є аналогом ракет Storm Shadow.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ракети Storm Shadow вже підтвердили свою ефективність ударів по ворогу.

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Україна може отримати ракети Taurus

Петро Черник зазначив, що далекобійні ракети Taurus із дальністю понад 500 кілометрів є аналогом Storm Shadow, але є один нюанс. Вони мають тубус, бойову частину вагою 480 кілограмів, який може запускатись із вантажівки.

Військовий експерт вважає, що це ознака того, що авіаційно-ракетна коаліція починає набирати своїх обертів. Однак цей шлях не буде коротким.

Попри те, що зброя дійсно якісна, є великі шанси її отримати, то до перелому у цій війні ще досить далеко. Немає нічого гіршого, ніж поставити собі на емоціях планку, що, мовляв, усе відбудеться завтра,

– додав він.

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