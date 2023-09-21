"Ми обов'язково повинні це розглянути": у Бельгії назвали умову передачі Україні літаків F-16

Бельгія може стати ще однією країною, яка передасть Україні американські винищувачі F-16. У Бельгії визначають, наскільки їх F-16 можуть бути корисними для України.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в кулуарах Генасамблеї ООН заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.

Дивіться також В Україні будуть F-16: все, що відомо про історичне рішення

Бельгія може передати Україні до 4 винищувачів F-16

Він повідомив, що Міноборони Бельгії має перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації бельгійських літаків F-16. Як пояснив Де Кроо, наразі питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути,

– сказав глава бельгійського уряду.

Він наголосив, що бельгійські літаки F-16 не обов'язково могли б використовувати для виконання бойових завдань. За його словами, Україна могла б використовувати бельгійські F-16 для навчання пілотів.

"Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими", – сказав де Кроо.

Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль повідомляв, що у 2024 році його країна теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.

Джерела VRT News підтвердили ймовірність того, що Бельгія може поставити Україні F-16.

Бельгія надасть свої F-16 для навчання українців