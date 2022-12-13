Близько 70 країн пообіцяли надати понад мільярд євро негайної допомоги Україні

Одразу 70 країн та інституцій з усього світу пообіцяли виділити понад 1 мільярд євро на допомогу Україні. Ці кошти спрямують, аби допомогти українцям пережити сувору зиму.

Це стало відповіддю на масовані ракетні удари, які завдає Росія по енергетичній інфраструктурі України.

Важливо Буде нелегко, але без апокаліпсиса, – Арестович про можливий блекаут

Відомо, що саме Франція приймала глобальну зустріч, на якій і обговорювали те, що може бути запропоновано в період до березня для забезпечення України:

водою,

продовольством,

енергією,

охороною здоров'я і транспортом під час зими.

Як розподілять кошти

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що приблизно 415 мільйонів з усієї суми допомоги виділять суто для енергетичного сектору України, який постраждав від російських повітряних ударів.

Решта коштів буде спрямована на охорону здоров'я, харчову промисловість, водопостачання та транспорт, тоді як майже 500 мільйона євро ще мають бути виділені.

Як ЄС допомагає Україні

Додамо, що раніше Євросоюз також висловив слова підтримки Україні. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про нову масштабну допомогу.

Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт – річний обсяг виробництва атомної електростанції,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Окрім того, Євросоюз створить енергетичний хаб у Польщі. Це спростить постачання екстреної допомоги в Україну.