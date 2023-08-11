Досягали б півдня Криму: як ракети Taurus можуть допомогти у деокупації півострова

Україна може отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. Дане озброєння допомогло б виконувати два стратегічні завдання.

Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. Завдяки ракетам Taurus українські оборонці могли б контролювати тимчасово окупований Крим з позицій, що доступні наразі.

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Переваги Taurus

Немодифікована версія ракет Taurus має дальність 560 кілометрів. Це дуже серйозний ресурс, відзначив Жовтенко, оскільки такі повітряні засоби ураження могли б завдавати удар по всій території Криму, де розміщені російські окупаційні бази.

"Нам не треба було чекати допоки ми географічно підійшли б до адміністративної межі Криму і відповідно з більш південніших точок наші бомбардувальники Су-24 могли б запускати ті ж самі ракети Scalp і Storm Shadow", – відзначив він.

Тарас Жовтенко про можливості ракети Taurus: дивитись відео

Такий вогневий контроль, спрямований винятково проти російських окупантів, позначився б на їхній боєздатності. А також на логістиці угрупувань, що перебувають безпосередньо на південному напрямку.

Тобто ці ракети дозволили б нам вирішити два стратегічних завдання. Перше – підготовка до деокупації Криму і друге – посилення позицій наших наземних сил в плані контрнаступу і просуванні вперед на південному напрямку,

– резюмував Тарас Жовтенко.

У Німеччині розглядають можливість передачі ракет Taurus лише за умови не використання їх для атак по території Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до виробника озброєння для модифікації ракет. Він закликав інтегрувати певні обмеження для програмування цілей.

Які ракети Taurus може отримати Україна: основне

Ймовірно, Україна може отримати модифіковані ракети Taurus дальністю ураження до 300 кілометрів. Це хороший засіб для продовження системної роботи зі знищення ворожих складів боєприпасів, особового складу, військової техніки.

Даний вид озброєння складніше перехоплювати ворогу, аніж Storm Shadow чи SCALP-EG. Ракета Taurus може летіти дуже низько та має дозвукову швидкість.

За рівнем управління ракета Taurus трохи складніша і має 4 канали управління. Для цього треба спеціальні літаки. Україна може наразі використовувати Су-24.

Зазначимо, Україна використовує зброю, надану партнерами, лише по військових цілях російського ворога та для деокупації власних територій.