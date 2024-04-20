Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод: про які країни мова

Україна працює над підписанням безпекових угод із країнами-партнерами. Зокрема, президент анонсував укладання ще кількох таких договорів із низкою держав.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчими місяцями Україна може підписати двосторонні безпекові угоди із США, Норвегією та Швецією, а також із країною Балтії.

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Це не тільки військова підтримка

За словами Зеленського, Україна вже у квітні може підписати таку угоду із країною Балтії. Він також зауважив, що вже є 9 угод про двосторонні гарантії безпеки.

Наразі ми наближаємось до важливого договору зі Сполученими Штатами. Після того, як ми пройдемо Конгрес, а я вважаю, що ми все одно дотиснемо і пройдемо його позитивно, ми прийдемо до цієї потужної угоди зі США,

– пояснив Зеленський.

Крім цього, варто відзначити, що мовиться не тільки про військову підтримку. Двосторонні угоди про гарантії безпеки передбачають також гуманітарну, фінансову, енергетичну допомогу, а також підтримку у відновленні України.

Зеленський також впевнений, що вже в травні – червні Україна зможе мати потужні результати щодо підписання нових безпекових угод. Він думає, що вдасться вийти на договори із країнами Північної Європи. Також триває підготовка до договорів зі Швецією та Норвегією.

Україна та Латвія підписали безпекову угоду