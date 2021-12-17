Україна може подати на Польщу в арбітраж: у Мінінфраструктури назвали причину

Олександр Кубраков заявив, що Україна розглядає можливість звернення до арбітражу проти Польщі. За його словами, все через зменшення Варшавою кількості дозволів з міжнародних автомобільних перевезень.

Міністр інфраструктури зазначив, що нині Київ працює з Єврокомісією та готовий піти на будь-які заходи, щоб вирішити це питання. Про це він повідомив під час засідання Ради 17 грудня.

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За останні 5 – 6 років товарообіг між двома країнами збільшився більш ніж у 2 рази, паралельно з цим кількість дозволів зменшилася на 40 тисяч,

– сказав Олександр Кубраков.

Він вказав, що Україна шукає компроміс з колегами та розглядає можливість звернення в арбітраж.

Шмигаль підтримав Кубракова

Денис Шмигаль підтримав міністра та наголосив, що наступний крок – арбітраж про невиконання відповідного пункту Угоди про асоціацію з ЄС однієї з країн, і пообіцяв вирішити проблему.

І я особисто, і президент України на найвищому політичному рівні в Євросоюзі та з Польщею ведемо досить складну та напружену розмову з цього приводу. Ми вже почали переговорні процедури,

– додав прем'єр-міністр.

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