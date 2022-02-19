Україна може попросити Туреччину закрити протоки для Росії в Чорне море

Україна має право звернутись до Туреччини з проханням закрити для Росії протоки в Чорне море. Все для того, аби не дозволити зайти додатковим силам країни-агресорки.

Про це сказав посол України у Туреччині Василь Боднар. За його словами, Україна має відповідне право на звернення на підставі конвенції Монтре.

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Боднар зауважив, що прохання України прозвучить у разі, якщо виникне ситуація, коли російська сторона прийме рішення про напад на Україну. Це буде приводом для застосування певних положень конвенції.

Тоді ми маємо право на підставі цієї конвенції звертатися з проханням до Туреччини, щоб протоки закрити і не дозволити додатковим силам Росії зайти в Чорне море,

– заявив посол.

Згідно з конвенцією Монтре, Туреччина сама приймає рішення, які кораблі пускати.

Ситуація у Чорному морі: останні новини

Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків.

Росія 10 лютого заявила, що закриває райони цих морів для нібито навчань. В Україні висловили рішучий протест.

Вже 15 лютого у Мінінфраструктури повідомили, що Україна запобігла блокаді чорноморських портів.

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