Келлог заявив, що втрата Україною територій може бути в спеціальному договорі

Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог вважає, що фіксування в потенційній "мирній угоді" територіальних втрат України не означає їхнього визнання.

Таким чином, він вважає, що стосовно цього буде певна домовленість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтервʼю для Fox News.

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Що сказав Келлог про втрату територій

Представник Дональда Трампа підтримав нещодавню заяву міністра оборони США Піта Гегсета, який назвав "нереалістичним" повернення України до кордонів 2014 року після "завершення" війни й порадив дивитися на речі "реально" задля припинення вогню.

Вважаю, що буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати це,

– припустив Келлог.

Він нагадав, що у подібний спосіб США не визнавали радянський суверенітет над країнами Балтії: "Коли Радянський Союз підкорив країни Балтії, ми ніколи не говорили, що вони володіють цими країнами. Ми говорили, що вони просто перебували під пануванням".

За його словами, на територіальне питання треба дивитись у довгостроковій перспективі, "але це частина переговорів". Келлог наголосив, що необхідно досягти стабільного миру, який насправді є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами "існує безпекова угода".

До слова, на думку самого Дональда Трампа, Україна також не зможе повністю повернути окуповані території й вступити в НАТО. Президент США також зазначив, що Сполучені Штати нададуть допомогу Києву, але хочуть, "щоб вона була безпечною".