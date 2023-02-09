Україна може знищувати цілі на території Росії зі своєї зброї, – Данілов

Західні партнери неодноразово заявляли, що Україні заборонено атакувати територію Росії їхньою зброєю. Однак ЗСУ можуть знищувати військові цілі окупантів з власної зброї.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, це питання слід розглядати комплексно.

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ЗСУ мають повне право знищувати об'єкти в Росії

Журналіст видання запитав у Данілова, чи варто очікувати, що Україна завдасть конкретного удару по території Росії з метою власної безпеки. На що секретар РНБО відповів, що у питанні про знищення військових об'єктів в Росії не йдеться про використання західної зброї.

Володіючи зброєю власного виробництва, ми маємо повне право знищувати об'єкти, які є загрозою для нашої національної безпеки,

– заявив посадовець.

Після чого він навів у приклад місто Харків, який систематично обстрілюють ракетами С-300 з території Росії.

"Чи маємо ми право знищити ці системи, що знаходяться на території Росії? Так, маємо. Ми зробимо це не за допомогою зброї, наданої Заходом, а власною зброєю, яка є у нашому арсеналі", – сказав Данілов.

Чому Данілов зробив таку заяву саме зараз

Політолог Олег Саакян розповів, що за майже рік війни думка про можливість завдання ударів по військових об'єктах на території Росії на Заході еволюціонувала. Сьогодні вона не сприймається як щось неприйнятне, а проходить звичайною новиною.

Він зазначив, що українська влада чекала поки всі ключові міжнародні гравці – наші партнери – заявлять, що наша держава має легітимне право бити по військових об'єктах на теренах Росії. Що важливо, мовиться саме про використання української зброї для цього. А вже після цього й наша держава може зробити відповідну заяву.

Ключове, чому зараз зайшла про це мова – ми маємо українську зброю, щоб дотягуватися до військових об'єктів у Росії, а не зброєю наших партнерів.

Це відповідає і заяві очільника Міноборони України Олексія Резнікова про те, що Україна не використовуватиме для ударів по території Росії західного озброєння. Утім, ми маємо українське і можемо його застосовувати. Водночас зброєю наших союзників ЗСУ знищуватимуть російських окупантів виключно на території нашої держави.