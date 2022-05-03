Україна й надалі домовлятиметься про евакуацію з Маріуполя, попри важкі бої, – Верещук

Сьогодні 3 травня уже третій день поспіль попри важкі бої та критичну ситуацію в Маріуполі вдається евакуйовувати цивільних із заблокованого міста та заводу "Азовсталь".

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що евакуацію будуть поновлювати і домовлятись про наступні гуманітарні коридори, передає 24 канал.

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Були бої, але нам вдалось вивезти людей. Ми і надалі будемо вимагати припинення вогню та будемо домовлятись до тих пір, поки не відкриємо коридор знову. Там є цивільні і їх треба рятувати,

– сказала міністерка.

На території "Азовсталі" перебуває кілька сотень людей

Верещук сказала, що наразі важко говорити про точну кількість людей, яка залишається на території заводу.

За нашими підрахунками, там декілька сотень людей. Точно сказати не можу. Ці локації є різними, завод – великий. Глибоко під завалами знаходяться і жінки, і діти. Але я так розумію, що цивільних – жінок, дітей і людей похилого віку там вже не багато,

– сказала Верещук.

Вона також наголосила на тому, що треба говорити і не забувати про поранених і військових, які залишаються на території заводу. Верещук сказала, що не можна нехтувати їхніми життями.

Евакуація людей з Маріуполя: найважливіше

27 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Під час зустрічі вони домовились про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Червоним Хрестом. За їхнього сприяння у ці дні відбувається евакуація маріупольців.

президент Володимир Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Під час зустрічі вони домовились про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Червоним Хрестом. За їхнього сприяння у ці дні відбувається евакуація маріупольців. 1 травня з території заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні, почали евакуйовувати людей. Першими вдалося вивезти понад 10 жінок, дітей та літніх людей. Вчора вони вже прибули до Запоріжжя. Там їм надають медичну та психологічну допомогу.

з території заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні, почали евакуйовувати людей. Першими вдалося вивезти понад 10 жінок, дітей та літніх людей. Вчора вони вже прибули до Запоріжжя. Там їм надають медичну та психологічну допомогу. 2 травня, було погоджено другий зелений коридор з Маріуполя. За словами мера Вадима Бойченка, з "Азовсталі" в цей день вдалось вивезти понад 100 мирних мешканців.

було погоджено другий зелений коридор з Маріуполя. За словами мера Вадима Бойченка, з "Азовсталі" в цей день вдалось вивезти понад 100 мирних мешканців. Сьогодні, 3 травня з металургійного комбінату вдалося евакуювати частину мирних мешканців. Йдеться про 156 людей. Наразі евакуаційна колона продовжує рух до Запоріжжя. Водночас станом на цей час на сьогодні вже припинили евакуацію через те, що окупанти розпочали штурм "Азовсталі".

Відео до теми – евакуйовані з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя: коментар Верещук