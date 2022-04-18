Україна надалі нараховує соцвиплати українцям, які перебувають на захоплених територіях

Кабінет Міністрів продовжить нараховувати усі соціальні виплати українцям, які опинилися у тимчасовій окупації чи оточенні. Мовиться, зокрема, про пенсію, соцдопомогу, пільги та субсидії.

Про це у зверненні від 18 квітня повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він розповів і про гуманітарну допомогу, яку продовжує надавати держава.

Читайте також Лише половина економіки працює: Шмигаль закликав партнерів надати додаткову допомогу

Кабмін працює над соцдопомогою

На рівні Кабміну зафіксували, що в умовах воєнного стану, українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, в повному обсязі продовжать нарахування всіх соціальних виплат.

Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати допомогу від міжнародних організацій,

– додав Шмигаль.

Крім того, на 5 мільярдів гривень вже закуплено продуктові набори для прифронтових зон.

Продукти роздаємо безкоштовно. Над виконанням цих замовлень працюють сотні підприємств харчової промисловості,

– розповів він.

Щодо іншої допомоги – держава продовжує компенсувати комунальні послуги родинам, які прихистили у себе вимушено переселених осіб.

Раніше Шмигаль пояснив, що уряд країни вирішив тимчасово змінити порядок нарахування пільг та субсидій. За його словами, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, усі виплати будуть здійснюватися безпосередньо Міністерством соціальної політики через Ощадбанк.

Цікаво – опитувальник від ЄС повністю заповнений: деталі у відео