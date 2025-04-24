Експерт з бойової авіації пояснив, які літаки та ракети дозволять Україні захистити небо

Україна завдяки підтримці партнерів має на озброєнні винищувачі F-16 та Mirage. Вони брали участь у відбитті ворожої атаки на Україну 24 квітня. Проте навіть наявність західної авіації не наближає Україну до повного панування в небі.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик та експерт у галузі бойової авіації з Австрії Том Купер, зазначивши, що повітряний простір над лінією боєзіткнення на фронті і з боку України, і з боку Росії контролюється системами ППО. І змінити цю ситуацію неможливо.

До теми У відбитті російської атаки активну участь брали винищувачі F-16 та Mirage, – ПС

Яке потрібне озброєння

Купер наголосив, що росіяни контролюють повітряний простір щонайменше на 100 кілометрів за українськими фронтовими лініями. Тому що вони мають перехоплювачі МіГ-31 та Су-35 з далекобійними ракетами класу "повітря – повітря" Р-37, що здатні уражати цілі на відстані щонайменше 200 кілометрів.

Водночас кількість винищувачів F-16 та Mirage, що має Україна, замала для того, щоб змінити ситуацію в повітрі.

Крім того, їм не вистачає озброєння, дальністю близько 200 кілометрів, що здатне протистояти Міг-31 та Су-35, які високо та швидко літають,

– підкреслив військовий аналітик.

Це означає, на думку експерта у галузі бойової авіації, що російські перехоплювачі можуть літати, перебуваючи у полі зору українських радарів, і українці нічого суттєвого не можуть вчинити проти них і відповісти на запуск російських ракет Р-37.

Для того, щоб протистояти ворожій авіації і панувати в повітрі, Україні потрібні перехоплювачі з подібними можливостями. Йдеться про європейські ракети класу "повітря – повітря" Meteor та про нову американську ракету, яка може запускатися з літака і має дальність понад 300 кілометрів.

Так само в України немає літаків, що могли б нести таке озброєння, адже ці ракети дуже важкі і великі, і, зокрема, Meteor не була сумісна з F-16 чи Mirage,

– сказав Том Купер.

Тому, він припустив, що Україні доведеться почекати, поки Швеція поставить їй, зокрема, літаки Saab JAS 39 Gripen та бомбардувальники з ракетами Meteor.

Нагадаємо, що керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що отримані Україною десятки винищувачів F-16 не можуть вступати у двобій з російськими Су-35.

За його словами, сьогоднішні умови не дозволяють українським винищувачам збивати російські літаки, адже щоб протидіяти доволі новому літаку Су-35 потрібен комплексний підхід. А саме поєднання наземних систем ППО, засобів радіоелектронної боротьби, а також повітряного радара, який обіцяла надати Україні одна з держав.

Крім того, на думку Ігната, українські літаки необхідно оснастити сучасними бортовими радарами та далекобійними ракетами класу "повітря – повітря".