Поки в Росії після провалу всіх планів заявляють, що "все йде за планом", новий план (продовження) може якраз з'явитися в України.

Президент Зеленський правильно сказав, що війна закінчиться тоді, коли Україна поверне своїх людей та свої території.

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Що далі

Але виникає питання: яким далі буде підхід – оборонним чи все більше наступальним після отримання відповідної зброї (якщо наступальним, то до якої межі)?

Я не говорю про військову складову (для цього є військові), я говорю про підхід на рівні політичного рішення.

Добити ворога

Плацдарм (явний чи потенційний) атак Росії по Україні – це Придністров'я та Білорусь. Росія, поза сумнівом, і надалі використовуватиме ці можливості (міст, склади і режим-посібник агресора).

Припускаю, що Україна нарешті має діяти на попередження. Тим більше, що ми вже давно не в тих реаліях, аби не провокувати Путіна.

Шокуючі кадри російських злочинів з Маріуполя – дивіться відео: