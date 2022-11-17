Українцям варто позбутися оманливих радянсько-російських прошивок про НАТО

В мене була розмова з цікавою молодою дівчинкою. Вона – патріотка, щиро ненавидить окупантів і все, що з ними пов'язане. Говорила зі мною українською, хоча відчувалося, що її рідна мова – російська.

Метастази зросійщення

Все було дуже класно, допоки ми не зупиниляся коло мінікав'ярні "Горький" і я не сказав, що ось, свинячий брендинг досі в Києві. "А що тобі зробив Горький?" – спитала вона. – "Може, ще й Пушкін тобі не такий?".

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Потім була розмова години на три. Я намагався пояснити роль російської культури у цій війні, роль російської мови у глибинній руйнації українського етносу. Розказував, як російська культура перетворює українців на росіян і змушує воювати зі своїм народом за російську імперію.

Треба було бачити, як її, бідну, крутило. Це було схоже на сеанс екзорцизму, де будь-яке слово проти російської культури буквально плавило її миле личко. В мене розривалося серце, але я сподівався, що ось-ось – і вона зрозуміє. Все-таки, вона свідома патріотка, а не ватниця. Але ніт. Російська культура настільки міцно вгризлася в бідолашну дівчину, що не дала логіці та здоровому глузду жодного шансу. Ми вийшли з кав'ярні й пішли в різні боки. Росія перемогла.

Те саме зараз відбувається з хейтом НАТО. Мільйонам людей, яким зараз 40+, десятки років промивали мізки агресивним, поганим, а потім ще й нікчемним блоком НАТО, який не страшний могутньому СРСР / Росії. Це не їх вина, це їх біда. Зараз таких людей плющить так само, як ту бідну дівчинку. І вони пишуть дурню, щиро не розуміючи, що в їхній голові сидить російська пропаганда.

Правда про НАТО

1. Країни НАТО відчайдушно хоробрі. Вони не кинули нас наодинці з Росією, ризикуючи ядерною війною, що знищить увесь світ.

2. НАТО не просто сильне, воно недосяжно сильне. Всього кілька десятків "Хаймарсів" змінили хід цієї війни. Просто уявіть собі бойову спроможність НАТОвської авіації і зрозумієте, наскільки це більше від тих кількох "Хаймарсів", що зламали Росію.

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3. НАТО – оборонний союз для своїх членів. Не світовий жандарм, не благодійна організація, а клуб, де платять членські внески. Ми не є членами цього клубу, не платили внесків і останні три роки максимально від НАТО морозились.

Будь ласка, будьте мудрі й викиньте з своєї голови радянсько-російські прошивки про НАТО. Знаю, це боляче, знаю, дуже глибоко сидять. Але будьте сильними, незламні. Переможемо тільки разом з НАТО.

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