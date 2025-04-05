Не лише НАТО: що може стати фактором стримування для Росії

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не братиме участі у миротворчій місії в Україні. Стає очевидним, що безпекова організація суттєво змінюється.

Ще у 2008 році на саміті НАТО у Бухаресті Росія заблокувала надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства. Про це 24 Каналу розповів кандидат історичних наук, аналітик "Детектор медіа" Єгор Брайлян, зауваживши, що тоді США не виступали проти.

До теми Це не участь НАТО як такого, – Рютте спрогнозував, яким буде миротворчий контингент

Чому США проти членства України в НАТО

З того часу працювала так звана "політика відкритих дверей", яка передбачала, що Україна як і Грузія, все-таки стануть членами НАТО, але невідомо коли та в якому форматі. Зараз Сполучені Штати виступають проти нашого вступу.

Ця позиція не змінювалася навіть в часи президентства Джо Байдена. Я думаю, що США банально не готові до того, що Україна може бути на рівних з іншими країнами НАТО,

– підкреслив Єгор Брайлян.

Крім цього, є політичний момент. Дональд Трамп не раз заявляв, що Євросоюз має більше витрачати на оборону. Але зрозуміло, що найбільший оборонний бюджет є в Сполучених Штатів. На другому місці Китай.

"Сьогодні у НАТО підтверджують, що надають допомогу Україні, але питання членства порушать тоді, коли буде згода всіх 32 країн. Поки США, Німеччина, Угорщина, Туреччина можуть виступати проти. Однак, в будь-якому разі ми продовжуємо інтеграцію. Нам необхідно далі впроваджувати реформи", – наголосив Єгор Брайлян.

Що може стати фактором стримування для Росії

На зустрічі "Коаліції охочих" європейські партнери наголосили, що головною гарантією безпеки для України є її власні Збройні Сили. Але також Франція та Велика Британія порушили питання про надання власного контингенту.

Його не можна назвати миротворчим, бо такими війська будуть лише після проходження всіх юридичних процедур у Раді Безпеки ООН. На це рішення точно накладе вето Росія, яку досі не виключили з Радбезу.

Україні потрібно нарощувати власне ВПК і робити більше спільних проєктів з партнерами. Щодо НАТО, то, я думаю, ключова роль Альянсу у війні – це координація допомоги. НАТО перебрав на себе функції США,

– акцентував Єгор Брайлян.

Тепер європейські держави НАТО будуть ключовими у питаннях допомоги Україні. До того ж важливим фактором є інвестиції. Якщо вони збільшаться, то це стане фактором стримування від російської агресії, адже іноземні країни матимуть що захищати.