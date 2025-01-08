Гібридне членство в НАТО: які в України перспективи щодо цього

Влада України наполягає на реальних гарантіях безпеки для нашої держави. Одним із варіантів є членство в НАТО, проте перспективи щодо цього значно різняться.

Політолог Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що Україна зараз переживає не найкращий період, щоб говорити про вступ до Альянсу. Однак, на його думку, іноді таке "вікно можливостей" з'являється.

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Членство України в НАТО

Максим Несвітайлов нагадав, що у 2023 році колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловлював ідею про гібридне входження України до Альянсу. За словами політолога, на цю тему говорили знову кілька місяців тому.

Обидва рази ми (Україна – 24 Канал) відкидали цю історію, а от зараз почали говорити, що такий варіант також можна розглянути. Він є цілком прийнятним, але це "вікно можливостей" не виглядає відкритим,

– зауважив він.

Є чимало дискусій щодо ймовірного завершення російсько-української війни найближчим часом. На думку Несвітайлова, це малоймовірно, адже він вважає, що є загроза масштабування конфлікту.

Та система міжнародних відносин, яка існувала, не працює. Потрібен перезапуск, а це відбувається після глобальних катаклізм,

– висловився політолог.

До слова, Володимир Зеленський зазначив, що гарантії Альянсу можуть поширюватися на контрольовані урядом території. Він наголосив на важливості озброєння та санкцій для посилення тиску на Росію.