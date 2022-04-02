Україна націоналізує майже 1,5 тисячі вагонів з Росії та Білорусі

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціює націоналізацію ще понад тисячу російських та білоруських вагонів, які виявили на території Полтавської та Дніпропетровської областей.

Про це йдеться у пресреліз відомства. При цьому Державне бюро розслідувань пообіцяло продовжити пошук майна російських та білоруських компаній на території України та ініціювати повну його націоналізацію.

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Що відомо про вилучені вагони

2 квітня працівники Бюро виявили майже 1 тисячу 400 вагонів, які знаходились на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів – фізичні та юридичні особи Росії та Білорусі.

Щоб вилучити знайдене майно окупантів та передати його на потреби України, Теруправління ДБР Полтави звернулося до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.

Ефективна робота Бюро в умовах воєнного стану послаблює ворога та зміцнює обороноздатність нашої держави,

– наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що наприкінці березня Бюро економічної безпеки України виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю російських та білоруських підприємств.

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