Понад 200 маленьких життів: Україна назвала кількість дітей, які загинули від російської агресії

Російська агресія на Донбасі за 7 років забрала життя майже 250 дітей, ще сотні отримали поранення. І навіть зараз цивільна інфраструктура на підконтрольній уряду території вздовж лінії зіткнення залишається вразливою до збройних атак окупантів.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Важливо Доба на Донбасі: окупанти нарешті припинили обстріли

Він наголосив, що внаслідок підступності проросійських бойовиків за роки російської агресії на Донбасі:

240 дітей загинули;

56 – зникли безвісти;

сотні – отримали поранення.

Український посол нагадав, що минулого тижня СММ ОБСЄ підтвердила пошкодження житлових районів у Мар'їнці, Гранітному та Північному внаслідок обстрілів з підконтрольної окупантам території.

Ми продовжуємо суворо засуджувати атаки Росії на цивільне населення. Вони мають бути зупинені. Натомість Росії слід зосередитись на виконанні своєї частини безпекових положень мінських домовленостей,

– заявив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також закликав Росії затвердити попередньо домовлений план щодо розмінування 19 районів, як і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до окупованих Росією районів Донбасу.

4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Додамо, що 2 червня країни ЄС – члени ООН оприлюднили заяву в якій зауважили, що після 7 років конфлікту, спровокованого Росією, ситуація з безпекою на сході України продовжує залишатися важким тягарем для українського цивільного населення.

Якщо говорити цифрами: