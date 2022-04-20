Україна не боїться 9 травня, попри плани Росії, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що спокійно ставиться до дати 9 травня, незважаючи на вкиди Кремля.

Він зауважив, що ця дата представлена ​​як символічна для Росії і змушує багатьох людей побоюватися загострення конфлікту. Про це він сьогодні розповів в ефірі французького каналу BFMTV.

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Ми не боїмося 9 травня, ми впевнені, що Росія зможе використати цю дату, щоб показати свою так звану перемогу. Ми чули, що на окупованих територіях планують організувати демонстрації до 9 травня,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що багато воєнний експертів стверджують, що Путін, як любитель "символічних дат", захоче показати якусь "перемогу" своєму суспільству саме до 9 травня. Тому зараз існує багато побоювань, що до 9 травня будуть запеклі бої, щоб росіяни змогли отримати хоч якусь "перемогу". Проте Збройні Сили України нищать ворога на всіх фронтах та вщент ламають плани очільника Кремля.

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